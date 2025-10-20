Kurzer Streit mit Folgen: Mann (49) verlässt Haus, wird dann vermisst

Die Rettung brachte den Mann, nachdem er wieder gefunden worden ist, schließlich ins Krankenhaus.

Ein kurzer, verbaler Streit hatte zur Folge, dass der 49-jährige Ehemann der Frau das Haus gegen 21.50 Uhr zu Fuß verließ. Eine daraufhin selbst durchgeführte Suche ist aber ohne Erfolg geblieben, weshalb die Frau eben zur Polizei ging und dort angab, sie könne das Handy ihres Mannes im Bereich des Thüringerbergs beim Schlosstobel orten.

Kontakt ist zwischenzeitlich wieder abgebrochen

Als die Polizei entlang des Schlosstobels nach dem Mann suchte und nach ihm rief, konnte ein Kontakt zum 49-Jährigen hergestellt werden, heißt es nun in einer Aussendung. Und weiter: „Er war offenbar im unwegsamen, steilen Gelände des Tobels abgestürzt.“ Da der Kontakt zwischenzeitlich wieder abbrach und sich die örtlichen Gegebenheiten als „schwierig“ erwiesen, wurde auch die Bergrettung sowie die Rettung allgemein verständigt.

49-Jähriger war durchnässt und offensichtlich verletzt

Glücklicherweise konnte sich der Mann aber eigenständig aus dem Tobel in Richtung einer nahegelegenen Brücke befreien und zum Güterweg zurückkehren. Er war durchnässt und offensichtlich verletzt, der Einsatz der Bergrettung konnte damit aber storniert werden. Von der Rettung wurde der 49-Jährige ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.