Medizinischer Notfall: Auto prallt gegen Baum, Lenker verstorben

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Sonntagabend in Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen) ein Todesopfer. Ein 83-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck war auf der Gallspacher Straße (B135) in Richtung Gallspach unterwegs, als er laut Polizei plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Medizinischer Notfall am Steuer

Ersten Ermittlungen zufolge erlitt der Mann während der Fahrt einen schweren medizinischen Zwischenfall. Sein Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Der Aufprall war so heftig, dass für den Lenker jede Hilfe zu spät kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 83-Jährigen feststellen. Im Wagen saß auch die 81-jährige Ehefrau des Mannes. Sie blieb nach Angaben der Polizei unverletzt, stand aber unter Schock und wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr örtlich um. Die B135 blieb zwischen Meggenhofen und Gallspach für rund zweieinhalb Stunden gesperrt, ehe die Strecke wieder freigegeben werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 08:35 Uhr aktualisiert