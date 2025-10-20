Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Stundenlang wurde nach dem Mann - unter anderem seitens der Polizei - sowohl in Deutschland als auch in Österreich gesucht.
Vorarlberg / Deutschland
20/10/2025
Großeinsatz

Stundenlange Suche: Vermisster Deutscher (89) in Österreich gefunden

Ein 89-jähriger Mann wurde in Deutschland vermisst gemeldet und in Hörbranz (Vorarlberg) wieder gefunden. Der Mann leidet an Demenz und musste die Nacht im Freien verbringen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

Es war Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr als der 89-Jährige zuletzt im Bereich der Thumen gesehen wurde. Der Mann aus dem Landkreis Lindau wurde daraufhin vermisst gemeldet, er leidet an einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung. Daraufhin ist im Leiblachtal eine grenzübergreifende Suchaktion nach ihm ausgebrochen, Polizei, Wasserrettung, Bergwacht, Suchhundestaffeln und die Feuerwehr suchten nach dem Vermissten. Gegen 5 Uhr dann die guten Nachrichten: Der 89-Jährige wurde auf der österreichischen Seite der Grenze gefunden und von den Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: