Stundenlange Suche: Vermisster Deutscher (89) in Österreich gefunden

Ein 89-jähriger Mann wurde in Deutschland vermisst gemeldet und in Hörbranz (Vorarlberg) wieder gefunden. Der Mann leidet an Demenz und musste die Nacht im Freien verbringen.

Stundenlang wurde nach dem Mann - unter anderem seitens der Polizei - sowohl in Deutschland als auch in Österreich gesucht.

Es war Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr als der 89-Jährige zuletzt im Bereich der Thumen gesehen wurde. Der Mann aus dem Landkreis Lindau wurde daraufhin vermisst gemeldet, er leidet an einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung. Daraufhin ist im Leiblachtal eine grenzübergreifende Suchaktion nach ihm ausgebrochen, Polizei, Wasserrettung, Bergwacht, Suchhundestaffeln und die Feuerwehr suchten nach dem Vermissten. Gegen 5 Uhr dann die guten Nachrichten: Der 89-Jährige wurde auf der österreichischen Seite der Grenze gefunden und von den Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht.