„Tiefe Trauer, großer Respekt“: Behindertenrat-Mitbegründerin verstorben

Der Österreichische Behindertenrat gibt in einer Aussendung bekannt, dass Roswitha Schachinger - ihres Zeichens Vizepräsidentin und Mitbegründerin des Rats - im Alter von 56 Jahren verstorben ist.

„Mit tiefer Trauer und großem Respekt nimmt der Österreichische Behindertenrat Abschied von Roswitha Schachinger, die nach langer, schwerer Krankheit am 18. Oktober 2025 im Alter von 56 Jahren verstorben ist“, heißt es dazu in der Aussendung. Sie selbst lebte mit persönlicher Assistenz und hatte sich über Jahrzehnte mit „unermüdlicher Energie“ dafür eingesetzt, dass das auch allen anderen Menschen möglich war, die es benötigten. Ihr Leitsatz lautete: „Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht – kein Privileg.“

©Österreichischer Behindertenrat Roswitha Schachinger ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben.

„Roswitha Schachinger hat sich bis zuletzt für Menschen mit Behinderung eingesetzt“

Ihr lebenslanges Engagement für die Rechte, die Teilhabe und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung wurde unter anderem durch den Dr.-Elisabeth-Wundsam-Hartig-Preis für selbstbestimmtes Leben in der Kategorie „außergewöhnlicher Einsatz – Einsatz zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen“ ausgezeichnet. „Roswitha Schachinger hat sich trotz ihrer schweren Erkrankung bis zuletzt, nämlich buchstäblich bis zu ihrem Ableben, mit grenzenlosem Engagement für die Anliegen und Rechte von Menschen mit Behinderung eingesetzt“, so Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.

„Mir fehlen momentan die Worte…“

Für Widl sei der Tod Schachingers „so überraschend und unfassbar, dass mir momentan die Worte fehlen“. Sie hätte Klarheit mit Wärme und Mut mit Empathie verbunden. „Viele Menschen haben durch sie gelernt, mit Haltung, Herz und Überzeugung für Inklusion einzutreten. Ihr unerschütterlicher Glaube an Selbstbestimmung wird bleiben“, heißt es in der Aussendung abschließend.