Mit 132 km/h durchs Ortsgebiet: Polizei nimmt Schein und Motorrad ab

Mit 132 km/h durch das Ortsgebiet brettern? Das hat ein Motorradfahrer aus dem Tennengau am Wochenende in Niedernfritz (Gemeinde Hüttau, Pongau, Salzburg) auf der B99 „geschafft“. Dabei wurde er allerdings von der Polizei geblitzt. Weil er an der Stelle eigentlich nur 50 km/h schnell fahren hätte dürfen, wurde ihm sowohl der Führerschein abgenommen als auch das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, berichten die Beamten.