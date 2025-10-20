/ ©Pixabay
Große Suchaktion im Burgenland: 92-Jähriger nach 48 Stunden gefunden
Kurz nach 16 Uhr sind die Feuerwehren in und um Poppendorf (Bezirk Jennersdorf, Burgenland) am Sonntag, 19. Oktober 2025, zu einer Vermisstensuche ausgerückt.
Die Feuerwehren Poppendorf-Berg, Poppendorf-Ort, Heiligenkreuz im Lafnitztal und Zahling suchten gemeinsam mit der Polizei, dem Roten Kreuz und der Hundestaffel Sonntagnachmittag nach einem vermissten, 92-jährigen Mann. Mittels Sirene und Blaulicht-SMS sei man zur Suche alarmiert worden, der Mann galt bereits seit mehr als einem Tag als vermisst. „Kurz nach Beginn der Suchaktion wurde der 92-Jährige nach 48 Stunden gefunden“, berichten die Florianis. Er sei unterkühlt aber ansprechbar gewesen.
