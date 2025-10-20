In Niederösterreich: Fünf Extremraser erwischt, vier sind ihr Auto los

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) war es gegen 16.05 Uhr ein 19-jähriger Wiener, der auf der B14 mit 142 anstatt der erlaubten 70 km/h geblitzt wurde. Ihm wurde sowohl der Führerschein als auch das Auto vorläufig abgenommen. Knapp eine Stunde davor war es ein 38-jähriger Pole, der auf der S1 im Gemeindegebiet von Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) mit 180 statt der erlaubten 100 km/h erwischt wurde. Auch bei ihm sind jetzt vorerst einmal Auto und Führerschein weg.

Drei Extremraser auf A4 aus dem Verkehr gezogen

Auf der A4 im Bezirk Bruck an der Leitha hat die Autobahnpolizeiinspektion Schwechat zwischen 10.30 und 13 Uhr im 100er in Fahrtrichtung Ungarn Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei haben sie bei insgesamt 46 Fahrzeugen eine überhöhte Geschwindigkeit gemessen, bei drei waren es zwischen 59 und 92 km/h zu viel. Während einem 30-jährigen Ungarn (159 km/h) und einem 79-jährigen Ukrainer (176 km/h) „nur“ die Führerscheine abgenommen wurden, musste ein 24-jähriger Rumäne auch sein Auto hergeben. Er wurde kurz vor 13 Uhr mit 192 km/h geblitzt. Alle fünf Extremraser werden nun außerdem noch den zuständigen Bezirkshauptmannschaften angezeigt, heißt es seitens der Polizei in einer Aussendung.