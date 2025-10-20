Störungen bei Snapchat, Canva & Co.: Das ist der Grund

Massive und weltweite Ausfälle mehrere online-Dienste hat es Montagmorgen gegeben, wie viele Nutzer auch in Österreich berichten. Betroffen sind in etwa Snapchat und Canva.

Mehrere Internet-Nutzer berichten Montagmorgen und am Vormittag von Ausfällen vieler Dienste, wie etwa Snapchat, Duolingo oder auch Canva. „Ich habe gerade versucht, auf Snapchat was abzuschicken. Die App geht zwar auf, das Foto schickt es aber nicht weg. Dann kommt eine Fehlermeldung“, berichtet eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Fehler werden unter anderem auch bei den Online-Spielen Fortnite, Clash of Clans und Pokémon GO gemeldet, zudem bei den Diensten Signal, Coinbase und Prime Video. Betroffene berichten oft auch von der Meldung „503 – Serverfehler“, die aufpoppen würde.

©Leserfoto Diese Fehlermeldung wird bei Snapchat bei vielen angezeigt, wenn sie ein Foto verschicken wollen.

„Technische Probleme“ als Grund für Störung

Der Grund für die Störungen bei zahlreichen Diensten liegt bei den Servern von Amazon Web Services (AWS). Dort spricht man von „technischen Problemen“ und der Beeinträchtigung ebenjener Dienste. Man würde aktiv daran arbeiten, „das Problem zu beheben und die Ursache zu verstehen“. Noch ist unklar, wie lange das dauern wird. Bis auf Weiteres muss man sich also auf Fehlermeldungen und Probleme bei vielen Diensten einstellen.

©allestörungen.at Unter anderem Snapchat-User berichten Montagvormittag von Störungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 10:42 Uhr aktualisiert