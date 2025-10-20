Stadt warnt vor illegaler Sperrmüllsammlung in Salzburg

Zu einer "Haussammlung" in der Kendlersiedlung in Salzburg wurde via Info-Blätter in der Stadt am heutigen Montag, 20. Oktober 2025, aufgerufen. Doch die Stadt warnt: Die Sammlung ist illegal.

Anrainer würden in den Info-Blättern aufgefordert, Fahrräder, Elektrogeräte, Sportutensilien und diverse andere Gerätschaften bereitzustellen, berichtet die Stadt nun. Aber: „Diese Sammlung wurde behördlich nicht bewilligt und ist demnach illegal.“ Daher bittet man die Bevölkerung, „keinesfalls nicht angemeldeten Sperrmüll bereitzustellen“.

Wie man den Sperrmüll besser loswerden sollte

Erfahrungen würden zeigen, dass der Sperrmüll, der abgeliefert wird, teilweise liegen bleibt oder gar später in der Natur entsorgt wird. Nur „brauchbare Gegenstände“ würden in solchen Fällen immer mitgenommen werden. Hat man Sperrmüll zu Hause, den man loswerden will, rät die Stadt zum Abfallservice, wo man „einfach und preiswert“ den Müll entsorgen kann. Das ist im Recyclinghof Maxglan in der Siezenheimer Straße 20 möglich, heißt es abschließend.