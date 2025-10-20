Medizinischer Notfall: Salzburger Landesrat auf der Intensivstation

Eigentlich ist er erst kürzlich aus dem Krankenstand zurückgekehrt, nun musste der Salzburger Landesrat Josef Schwaiger neuerlich dort hin - wegen eines medizinischen Notfalls.

Ein akutes Nervenleiden war es am 1. Oktober 2025, das den Salzburg Finanz- und Agrarlandesrat Josef Schwaiger, einige Zeit außer Gefecht setzte, er musste deshalb sogar behandelt werden. Vor einer Woche hat er dann noch gemeinsam mit Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek das Budget für das kommende Jahr präsentiert. Wegen eines „akutmedizinischen Notfalls“ muss er nun wieder im Krankenhaus betreut werden, laut Medienberichten liegt er auf der Intensivstation des Uniklinikums. Seine Amtsgeschäfte übernimmt nun interimistisch bis auf Weiteres Landeshauptfrau Edtstadler.