Gastpatienten: Niederösterreich wartet mit Kompromissvorschlag auf

Der neue Landesrat Anton Kasser (ÖVP), zuständig für Finanzen und Landeskliniken, schlägt eine Kommission vor, die auch den neuen Finanzausgleich (FAG) verhandeln soll. Bis dahin sei „geltendes Recht umzusetzen“, hieß es am Montag aus St. Pölten. Am Nachmittag stand ein erstes Treffen Kassers mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf dem Programm.

In Gremium sollen „alle Fakten auf den Tisch“ kommen

Der vom niederösterreichischen Landesrat vorgeschlagenen Kommission sollen Experten aus dem Finanz- und Gesundheitsbereich angehören, wie auch die „Krone“ berichtete. In dem Gremium sollen „alle Fakten auf den Tisch“ kommen, wurde der APA mitgeteilt. „Ziel ist und muss es sein, eine gemeinsame Lösung im Sinne der Patientinnen und Patienten zu finden“, wurde Kasser im „Kurier“ zitiert.

Mikl-Leitner will Grenzen zwischen Bundesländern abbauen

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hatte kürzlich appelliert, Grenzen zwischen den Bundesländern im Gesundheitsbereich abzubauen. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verwies auf geltende Verträge und meinte, man werde das Thema erst beim nächsten FAG lösen können. Laut Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben die Kosten für Gastpatienten in Wien im vergangenen Jahr 610 Millionen Euro betragen.

Burgenlands LH Doskozil gegen Zentralisierung

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erklärte in einer Aussendung am Montag, es sei eine „Selbstverständlichkeit“, dass komplexe Angebote überregional geplant und bundesländerübergreifende Zusammenarbeit vertieft werden müssen. „Dass es falsch ist, bei der Gesundheitsversorgung regionale Grenzen hochzuziehen, zeigt ja die derzeitige Gastpatienten-Diskussion.“ Natürlich brauche es eine Zusammenarbeit: „Aber die Instrumente dafür sind bereits vorhanden und die Spielregeln mit einer geltenden 15a-Vereinbarung klar definiert“, betonte der Landeshauptmann.

Doskozil: Zentralisierung hätte „drastische Verschlechterungen“ zur Folge

Die von Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) angestoßene Diskussion über eine Verlagerung der Gesundheits- und Spitalskompetenzen von den Ländern hin zum Bund lehnt Doskozil vehement ab. Eine Zentralisierung würde „drastische Verschlechterungen für Patienten und einen Kahlschlag in der derzeitigen Spitalslandschaft“ bringen, warnte er. Wie bereits im Landtag vergangene Woche erklärte Doskozil, dass eine Verschiebung der Kompetenzen im Burgenland wohl die Schließung von drei der fünf Klinikstandorte bedeuten würde: „Dagegen müssen wir uns wehren.“ Spätestens beim nächsten Finanzausgleich müsse ein neuer Modus gefunden werden, wie die nötigen Finanzmittel für die Spitäler österreichweit „fair organisiert und verteilt werden können“, meinte der SPÖ-Landesparteichef. (APA/red, 20.10.25)