Zehntausende Österreicher liegen krank im Bett

Zehntausende liegen aktuell krank im Bett, wie eine Statistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigt. Der Chefarzt der ÖGK rät nun, das Immunsystem zu stärken und sich gegen Grippe impfen zu lassen.

Insgesamt 76.996 Menschen waren hierzulande in der vergangenen Woche wegen eines grippalen Infekts krank gemeldet, zusätzlich wurden seitens der ÖGK in Österreich 483 Influenza-Fälle vermeldet, die eine Krankmeldung bei ÖGK-versicherten Arbeitnehmern und Arbeitslosengeldbeziehern zur Folge hatten. Verglichen mit der Vorwoche (83.418 Fälle) ist aber immerhin ein deutlicher Rückgang vor allem bei den grippalen Infekten zu verzeichnen. Der Rückgang zieht sich auch über alle neun Bundesländer, so waren es in Wien beispielsweise in der Vorwoche „nur noch“ 22.985 Fälle, die Woche davor gab es noch 24.134 Arbeitsunfähigkeits-Meldungen bei der ÖGK wegen grippaler Infekte.

„Wichtig ist jetzt, das Immunsystem zu stärken“

Dennoch rät Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK: „Wichtig ist jetzt, das Immunsystem zu stärken. Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung, Schlaf und einer ausgewogenen Ernährung ist dabei entscheidend.“ Man sollte die Möglichkeit nutzen, sich noch vor der nahenden Grippesaison impfen zu lassen. „Das ist immer noch der beste Schutz gegen die echte Grippe. Besonders für Risikogruppen wie Ältere, Schwangere und chronisch Erkrankte. Sie reduziert nicht nur das Risiko einer Grippe, sondern auch schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte“, so Krauter. Die aktuellen Zahlen würden zeigen, dass die Zahl der Grippefälle in der Saison jederzeit schwanken könne. Eine hohe Impfquote würde jedenfalls dabei helfen, die Verbreitung zu dämpfen und so das Gesundheitssystem zu entlasten.