14-Jähriger wegen Verkaufs von Drogen an Minderjährige vor Gericht

In Pinkafeld soll ein 14-Jähriger im Schulpark und rund um mehrere Schulen Drogen verkauft haben. Nun musste er vor Gericht, wo das Verfahren ausgesetzt wurde - für zwei ganze Jahre.

Der Jugendliche soll dabei, einem Bericht des „Kurier“ zufolge, viele Minderjährige mit Drogen wie Cannabis, Kokain und Ecstasy versorgt haben. Vor Gericht in Eisenstadt zeigte er sich jedenfalls reumütig, das Verfahren wurde für zwei Jahre ausgesetzt. In dieser Zeit bekommt der Jugendliche Coaching und Bewährungshilfe. Immerhin: Ihm winkt die Einstellung des Verfahrens – sofern er sich in der Zeit nichts zuschulden kommen lässt.