KTM verkauft Sportwagen-Sparte an belgische Investoren

Die KTM AG aus Mattighofen hat den Verkauf ihrer Sportwagen-Sparte abgeschlossen. Ein belgisches Investorenkonsortium übernimmt die KTM Sportcar GmbH und sichert den Standort in Graz.

Die KTM AG gibt den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs ihrer Sportwagen-Sparte an ein belgisches Investorenkonsortium bekannt, dem ein Mitglied der Familie De Mevius angehört. Mit dem Closing der Transaktion ist die Trennung von der Automobilsparte nun rechtlich vollzogen. Der Schritt ist Teil der laufenden strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.

Fokus auf den Motorradmarkt

„Mit dem Verkauf der KTM Sportcar GmbH sind wir einen wichtigen Schritt weiter in der Schärfung unseres Unternehmensprofils. Wir konzentrieren uns damit einmal mehr auf unsere Stärken im Motorradmarkt“, sagt Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG, über das erfolgte Closing. Die KTM AG bleibt weiterhin der Lizenzgeber der Marke „KTM X-Bow“.

Standort und Arbeitsplätze gesichert

Neumeister betont außerdem: „Es ist uns gelungen, mit dem belgischen Investorenkonsortium einen Käufer zu finden, der sich zum Produktionsstandort in Graz bekennt und damit Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung in Österreich sichert.“ Die operative Führung der KTM Sportcar GmbH bleibt bei CEO Michael Wölfling.