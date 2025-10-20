KTM verkauft Sportwagen-Sparte an belgische Investoren
Die KTM AG aus Mattighofen hat den Verkauf ihrer Sportwagen-Sparte abgeschlossen. Ein belgisches Investorenkonsortium übernimmt die KTM Sportcar GmbH und sichert den Standort in Graz.
Die KTM AG gibt den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs ihrer Sportwagen-Sparte an ein belgisches Investorenkonsortium bekannt, dem ein Mitglied der Familie De Mevius angehört. Mit dem Closing der Transaktion ist die Trennung von der Automobilsparte nun rechtlich vollzogen. Der Schritt ist Teil der laufenden strategischen Neuausrichtung des Unternehmens.
Fokus auf den Motorradmarkt
„Mit dem Verkauf der KTM Sportcar GmbH sind wir einen wichtigen Schritt weiter in der Schärfung unseres Unternehmensprofils. Wir konzentrieren uns damit einmal mehr auf unsere Stärken im Motorradmarkt“, sagt Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG, über das erfolgte Closing. Die KTM AG bleibt weiterhin der Lizenzgeber der Marke „KTM X-Bow“.
Standort und Arbeitsplätze gesichert
Neumeister betont außerdem: „Es ist uns gelungen, mit dem belgischen Investorenkonsortium einen Käufer zu finden, der sich zum Produktionsstandort in Graz bekennt und damit Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung in Österreich sichert.“ Die operative Führung der KTM Sportcar GmbH bleibt bei CEO Michael Wölfling.
Über die KTM AG:
Die KTM AG, ein Unternehmen der PIERER Mobility AG, ist ein führender europäischer Hersteller von Motorrädern. Mit ihren Premium-Marken KTM, Husqvarna und GASGAS zählt sie zu den europäischen Technologie- und Marktführern im Premium-Motorradsegment. Das Produktportfolio umfasst neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor auch High-End-Komponenten (WP) sowie Fahrzeuge mit innovativen Elektroantrieben. Die KTM AG verfügt über eine ständig wachsende Motorrad-Modellpalette, die alle wesentlichen Hubraum- und Leistungsklassen von 50 bis 1300 ccm abdeckt.