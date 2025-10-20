Snapchat-Kettenbrief droht mit Kontosperre – das steckt dahinter

Weltweite Störungen bei Online-Diensten sorgen derzeit für Verunsicherung – und das wird von Betrügern schamlos ausgenutzt: Auf Snapchat kursiert aktuell ein Kettenbrief, der mit Kontosperrung droht. Wir klären auf.

Aktuell wird über die sozialen Medien ein Kettenbrief weitergeleitet, in dem mit einer Snapchat-Kontosperrung gedroht wird.

Seit dem Vormittag des 20. Oktober gibt es weltweit Probleme bei Onlinediensten. Schuld daran ist eine Amazon-Störung, die für großflächige Ausfälle zahlreicher Web-Services sorgte. Neben Canva und Alexa ist auch der beliebte Messaging-Dienst Snapchat betroffen.

Snapchat-Kettenbrief droht mit Kontosperrung

Die anhaltenden Störungen bieten einen idealen Nährboden für Falschmeldungen: Aktuell wird ein Kettenbrief mit einer „offiziellen Mitteilung von Snapchat“ fleißig weitergeleitet, in dem mit Kontosperrung gedroht wird. Genauer heißt es dort: „Ab heute Abend werden alle Konten, die diese Nachricht nicht innerhalb von zwei Stunden an 20 Personen senden, automatisch gesperrt.“ Der Kettenbrief sorgt unter den Nutzern für einige Verunsicherung, zumal der Dienst momentan nicht richtig funktioniert.

©Leser Dieser Snapchat-Kettenbrief sorgt aktuell für große Verunsicherung unter den Nutzern.

Snapchat-Kettenbrief ist Fake

Doch keine Sorge: Die Nachricht ist Fake. Das bestätigt auch Mimikama, der österreichische Verein zur Aufklärung über Internetbetrug, Fake News und Desinformation. Das erkennt man laut Mimikama aus folgenden Gründen:

Darum ist der Snapchat-Kettenbrief Fake: Snapchat informiert Nutzer ausschließlich über App-Benachrichtigungen oder per E-Mail, niemals über Chatnachrichten.

Bei der Aufforderung zur Weiterleitung und der Androhung angeblicher Konsequenzen (Kontosperrung) liegt ein typisches Kettenbriefmuster vor.

Es gibt keine Belege oder Links zu offiziellen Quellen

Ähnliche Falschmeldungen kursieren seit Jahren in verschiedenen Varianten.

Das kannst du tun, wenn du den Snapchat-Kettenbrief bekommen hast

Die Experten bei Mimikama haben auch Tipps parat, wie Nutzer reagieren sollten, wenn sie solche Kettenbriefe bekommen: „Nicht weiterleiten oder darauf reagieren“, steht dabei an erster Stelle. Außerdem solle man Freunde und Familie informieren, dass es sich bei der Nachricht um einen Fake handelt. Und natürlich: „Melde die Nachricht innerhalb der App als Spam oder Missbrauch.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 15:30 Uhr aktualisiert