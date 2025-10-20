Navigationsirrtum: Urlauber landen statt am Dachstein im Dickicht

Ein Urlauberpaar verließ sich bei Gosau (Oberösterreich) zu sehr auf Google Maps und landete mitten im Forstgebiet statt am Dachstein. Der Ausflug endete mit einer Polizeisuche und einer saftigen Rechnung.

Ein romantischer Ausflug auf den Hohen Dachstein – so stellte sich ein Urlauberpaar seinen Vormittag im Salzkammergut wohl vor. Doch statt Gipfelpanorama und Bergluft gab’s Waldwege, Fahrverbotsschilder und eine gehörige Portion Verwirrung. Am Montag, dem 20. Oktober 2025, wollten die beiden mit ihrem Mietauto auf den Dachstein fahren. Was sie nicht wussten: Eine Straße bis ganz hinauf gibt es gar nicht.

Google Maps zeigt den Weg – aber nicht den richtigen

In Gosau verließen die Urlauber die asphaltierte Straße und folgten brav der Route auf Google Maps. Die führte sie allerdings nicht zum Ziel, sondern mitten hinein in ein Netz aus Forststraßen. Trotz klar beschildertem Fahrverbot setzten sie die Fahrt fort – Kilometer um Kilometer, immer tiefer in den Wald. Erst als die Wege immer schmaler wurden, dämmerte ihnen: Das kann nicht stimmen.

Rückwärtsgang statt Gipfelblick

Also kehrten die beiden um. Doch die Rückfahrt brachte keine Erleichterung, sondern das nächste Hindernis. Ein geschlossener Forstschranken versperrte den Weg zurück. Wenden? Fehlanzeige. Weiterfahren? Unmöglich. Schließlich blieb ihnen nur eines: der Notruf.

Polizei hilft und schickt Rechnung

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, konnten die Urlauber ihren genauen Standort am Telefon nicht nennen. Eine Polizeistreife machte sich daraufhin auf die Suche und fand das Paar schließlich im Bereich Gosau Vordertal. Der Ausflug endete glimpflich, aber nicht kostenlos. „Die Kosten für den Polizeieinsatz werden ihnen nachträglich verrechnet“, so die Polizei abschließend.