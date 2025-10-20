Erdbeben der Stärke 3,2 in Niederösterreich: „Gegenstände bewegten sich“

Ein spürbares Erdbeben hat am Montag, den 20. Oktober 2025, die Gegend westlich von Neunkirchen erschüttert. Laut Angaben von GeoSphere Austria erreichte das Beben eine Magnitude von 3,2.

Der Österreichische Erdbebendienst von GeoSphere Austria registrierte am Montag, den 20. Oktober 2025, um 13.54 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 3,2 westlich von Neunkirchen (Niederösterreich). Das Beben wurde von zahlreichen Personen in der Region deutlich gespürt. „Gegenstände bewegten sich und ein Grollen des Untergrundes wurde wahrgenommen“, berichten die Experten. Nach derzeitigen Informationen ist es im Zuge des Erdbebens zu keinen Schäden gekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 16:42 Uhr aktualisiert