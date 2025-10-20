Große Neuerung bei Burger King: Das ändert sich jetzt für Kunden

Vom Cappuccino bis zur heißen Schokolade - BURGER KING® serviert alle seine Heißgetränke ab sofort mit Oatly Haferdrink Baristamatic. Kuhmilch wird also in Zukunft nicht mehr verwendet.

Für Fans der Fastfood-Kette kommt es zu einer Änderung. „BURGER KING® Österreich macht den Kaffee nachhaltiger und setzt ab sofort ausschließlich auf den Oatly Haferdrink Baristamatic. Damit verabschiedet sich das Unternehmen vollständig von Kuhmilch im Kaffee und setzt ein starkes Zeichen für bewussten Konsum“, teilt das Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag mit.

Keine Kuhmilch mehr: So werden Heißgetränke jetzt bei Burger King serviert

Mit dem Haferdrink Baristamatic bringt Oatly ein neues Produkt nach Österreich, das speziell für den Außer-Haus-Markt entwickelt wurde. Der Haferdrink ist auf Kaffeevollautomaten abgestimmt und wird in einer praktischen 1,5-Liter-Packung angeboten. „Das ermöglicht eine effiziente Verwendung in der Gastronomie und reduziert Verpackungsmüll. In Aufschäumbarkeit, Geschmack und Qualität entspricht der Haferdrink Baristamatic den bewährten Varianten der Barista-Produktpalette von Oatly und sorgt für cremigen Schaum und vollmundigen Kaffeegenuss ohne Kompromisse“, heißt es. Für Gäste bedeutet das: Jeder Kaffee bei BURGER KING® wird ab sofort standardmäßig mit Haferdrink serviert. Auf Kuhmilch wird in Zukunft also vollständig verzichtet.

Welches Fastfood-Lokal magst du am liebsten? McDonald’s Burger King KFC Subway Andere Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Roland Griesebner, Geschäftsführer von Oatly DACH & Polen sagt dazu: „Es ist ein starkes Signal für die gesamte Branche, dass BURGER KING® Österreich in seinen Kaffeespezialitäten zukünftig exklusiv auf Oatly Baristamatic setzt. Dieser Schritt zeigt, dass Pflanzendrinks längst nicht mehr nur eine Option sind, sondern der neue Standard werden können – ohne Kompromisse bei Geschmack oder Funktionalität.“ Oatly gilt weltweit als Vorreiter für pflanzenbasierte Milchalternativen und ist das erste Food-und Beverage-Unternehmen, das als Climate Solutions Company von der Exponential Roadmap Initiative ausgezeichnet wurde.