Letzte Dreharbeiten: „Tatort“-Ermittlerteam verabschiedet sich

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser werden bis Ende 2026 noch in insgesamt drei neuen Austro-Krimis der beliebten Reihe in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein wird. Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, ist um 20.15 Uhr Ermittlungsarbeit mit Empathie und Fingerspitzengefühl gefragt, wenn „Der Elektriker“ die beiden an den „Tatort“ Pflegeheim ruft. Im Laufe des Jahres 2026 steht neben „Dann sind wir Helden“ (AT) auch der Fall „Gegen die Zeit“ (AT) auf dem ORF-Programm, bevor die beiden Publikumslieblinge den „Tatort“-Dienst mit Jahresende auf eigenen Wunsch quittieren.

Dreharbeiten zu letztem Austro-„Tatort“ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser

Ein überraschender Hilferuf, gefährliche Fracht und ein alter Bekannter beschäftigen Harald Krassnitzer (in seinem 63. Fall) und Adele Neuhauser (in ihrem 39. Fall) noch bis voraussichtlich Mitte November 2025 am Set ihres letzten Austro-„Tatort“-Einsatzes. Als ein junger Mann auf Arbeitssuche anstelle des erhofften Jobs eine junge Frau findet und unerwartet zum Transporteur gestohlenen Geldes – mitsamt der Diebin – wird, und das auch noch im Auto des frisch aus der Haft entlassenen Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz), wird eine nicht absehbare Ereigniskette ausgelöst, die auch das Top-Ermittlerduo erfasst, das dabei nicht nur die Geschehnisse, sondern auch die eigene Zukunft hinterfragt. In Wien stehen in weiteren Rollen u. a. auch Nikolai Baar-Baarenfels, Lili Epply, Stefan Gorski, Robert Palfrader, Margarethe Tiesel, August Zirner, Simon Schwarz und Hubert Kramar vor der Kamera. Für die Regie zeichnet nach den Fällen „Wehrlos“, „Die Faust“ und „Die Amme“ ein weiteres Mal Christopher Schier verantwortlich.