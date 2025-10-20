Österreich: Vorwahl für Wort und Unwort des Jahres läuft

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) sucht das Wort des Jahres 2025. Bis 3. November können online Vorschläge eingereicht werden – auch für Unwort, Jugendwort, Spruch und Unspruch des Jahres.

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) sucht das Wort des Jahres 2025. Bis 3. November können Vorschläge für den Nachfolger von „Renaturierung“, dem Wort des Jahres 2024, online eingereicht werden. Auch Anregungen für Unwort, Jugendwort, Spruch und Unspruch des Jahres sind wieder gefragt. Eine Jury nimmt die Einreichungen entgegen und trifft eine Vorauswahl für die Abstimmung, die heuer von 4. November bis 1. Dezember läuft.

„Renaturierung“, „Volkskanzler“, „Heast“

„Renaturierung“ war 2024 „ein politisch stark aufgeladenes Wort“, hatte die Jury nach der Wahl im Vorjahr erläutert. Dies sei ersichtlich geworden, nachdem die damalige Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) „entscheidend dazu beigetragen hat, dass das Renaturierungsgesetz der EU verabschiedet wurde“ – gegen den Willen des Koalitionspartners ÖVP. Beim Unwort des Jahres 2024 hatte „Volkskanzler“ die Nase vorn, die Selbstbezeichnung von FPÖ-Chef Herbert Kickl im Nationalratswahlkampf. „Heast“ wurde im Vorjahr zum österreichischen Jugendwort des Jahres gewählt. Spruch des Jahres 2024 war „Lugner ist immörtal“, ein den im Vorjahr verstorbenen Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner ehrendes Wortspiel. Der Unspruch des Jahres lautete „Euer Wille geschehe“, das abgewandelte Zitat aus dem Gebet Vaterunser, das Kickl im Wahlkampf den Protest der katholischen Kirche eingebracht hatte.

Verschiedene Kriterien ausschlaggebend

Die Kür zum Wort des Jahres wird jährlich von der GSÖD in Graz in Kooperation mit der APA – Austria Presse Agentur durchgeführt. Für die Vorwahl werden Wörter, Unwörter, Jugendwörter, Sprüche und Unsprüche gesucht, die in Österreich im laufenden Jahr 2025 von besonderer Bedeutung sind, im öffentlichen Leben des Landes häufig verwendet wurden und/oder wichtig waren oder besondere sprachliche Qualität haben. (APA/RED 20.10.2025)

„Das crazy“ ist das deutsche Jugendwort des Jahres 2025

Kürzlich wurde auch das deutsche Jugendwort des Jahres 2025 verkündet. Der Langenscheidt-Verlag hatte zuvor Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren dazu aufgerufen, ihre Favoriten aus zehn Vorschlägen zu wählen. Fast zwei Millionen Stimmen wurden abgegeben, wobei „das crazy“ mit 35,7 % der Stimmen als Sieger hervor ging – knapp vor „goonen“ und „checkst du“.