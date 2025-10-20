Regen im Süden, Sonne im Norden: Wechselhaftes Wetter in Österreich

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, zeigt sich das Wetter in Österreich zweigeteilt. „Mit südwestlicher Strömung stauen sich an der Alpensüdseite die Wolken, die Sonne tut sich hier schwer“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders am Nachmittag kann es von Osttirol bis ins Südburgenland örtlich zu Regenschauern kommen. An der Alpennordseite bleibt es dagegen freundlicher. Von Vorarlberg bis Oberösterreich sind Schauer eher die Ausnahme, und die Sonne zeigt sich öfter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest, im Bergland wird es leicht föhnig. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 3 und 10 Grad und steigen tagsüber auf 11 bis 19 Grad.