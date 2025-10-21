Katze überfahren: „Der Fahrer bemerkte es… und fuhr weiter“

Eine berührende Geschichte aus Tirol bewegt: Auf Facebook schilderte eine Familie, wie ihre Katze Luna nur knapp dem Tod entkam... und das dank einer aufmerksamen Passantin.

„Unsere Luna wurde vor zwei Wochen von einem Auto überfahren. Der Fahrer bemerkte es, entschied sich aber, die Katze liegen zu lassen und fuhr weiter“, schreibt die Besitzerin „Achensee Alpaka“ in ihrem Posting auf Facebook. Die Katze habe versucht, ihren „zitternden Körperteil über die Straße zu schleppen“, doch viele Passanten seien einfach ausgewichen, ohne zu helfen.

Eine Frau griff ein

Nur eine Frau habe reagiert: „Sie hielt an, holte Luna von der Straße und legte sie sicher am Straßenrand ab.“ Anschließend suchte sie in der Nachbarschaft nach dem Besitzer und tatsächlich konnte die Familie erreicht werden.

Lebensgefahr, aber Luna kämpfte

Beim Notdienst zeigte das Röntgenbild: Die Lunge war fast vollständig mit Blut gefüllt, Luna drohte zu ersticken. „Es gab nicht allzu viel Hoffnung, aber Luna hat gekämpft und sich durchgesetzt“, heißt es weiter. Wenige Tage später wurde die Katze in Kufstein zweimal operiert, beide gebrochenen Beine mussten mit Platten stabilisiert werden. Auch das Kiefer war gebrochen, heilt aber inzwischen.

„Lasst uns bitte nicht wegsehen“

Die Familie zeigt sich tief dankbar für die Hilfe der Retterin und appelliert: „Lasst uns bitte nicht wegsehen – helfen kann jeder. Wenn ihr eine verletzte oder in Gefahr geratene Tiere seht – handelt! Holt das Tier sicher aus gefährlicher Umgebung und setzt keine Zeit aufs Spiel. Gemeinsam retten wir Leben.“