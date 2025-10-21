Der Goldpreis steigt weiter rasant: Sowohl in US-Dollar als auch in Euro wurden neue Höchststände erreicht.

Laut finanzen.at und gold.de (Stand: 21.10.2025) kostet eine Feinunze derzeit 4.342,52 US-Dollar bzw. 3.731,48 Euro. Innerhalb der letzten Woche legte der Goldpreis in US-Dollar um 5,2 Prozent zu. Im Drei-Monats-Vergleich steht ein Plus von 28,3 Prozent, über ein Jahr gesehen beträgt der Zuwachs 60,2 Prozent. In Euro: Laut gold.de stieg der Preis binnen eines Jahres um 48,96 Prozent, in fünf Jahren sogar um 131,9 Prozent.

Langfristiger Trend nach oben

Ein Blick auf den Langzeitchart verdeutlicht den historischen Anstieg: Seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet der Goldpreis laut gold.de eine Steigerung von rund 2.236 Prozent – von etwa 160 Euro in den 1980er-Jahren auf heute fast 3.750 Euro. Auch in US-Dollar ergibt sich laut finanzen.at über die Gesamtzeit ein Plus von 1.355 Prozent.