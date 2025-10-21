Marcel Hirscher verpasst Weltcup-Auftakt in Sölden

Vergangenes Jahr überraschte er mit einem Rennsport-Comeback. Dieses Mal ging er für die Niederlande an den Start. Dann der Rückschlag: Kreuzbandriss! Die Saison war damit vorbei. Mehr dazu in: „Letzte Fahrt der Saison“: Marcel Hirscher verkündet Aus. Jetzt die Nachricht: Marcel Hirscher wird beim Weltcup-Auftakt in Sölden am Sonntag nicht an den Start gehen. Der 35-Jährige ist laut Patrick Riml, gegenüber ServusTV, in den letzten zwei Wochen krank gewesen. Damit fehlt dem ehemaligen Gesamtweltcupsieger wertvolle Trainingstage.

Wer ist Marvel Hirscher?

Marcel Hirscher geboren in Hallein/Salzburg) ist einer der erfolgreichsten Skirennläufer aller Zeiten. Der österreichisch-niederländische Athlet dominierte über Jahre die Disziplinen Slalom und Riesenslalom, erreichte aber auch im Super-G und in der Super-Kombination Topplatzierungen. Er ist der einzige alpine Skirennläufer, der den Gesamtweltcup achtmal in Folge gewann. Dazu kommen zwölf Weltcup-Disziplinenwertungen, sieben Weltmeistertitel und die zweitmeisten Weltcup-Siege und Podestplätze bei den Herren – nur Ingemar Stenmark liegt vor ihm. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang holte Hirscher zweimal Gold (Riesenslalom und Kombination), in Sotschi 2014 gewann er Silber im Slalom. Mit seinem WM-Sieg 2019 in Åre wurde er zum erfolgreichsten männlichen Skirennläufer der WM-Geschichte.