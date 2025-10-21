100.000 Euro: Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt „Promi Big Brother“

Jimi Blue Ochsenknecht hat „Promi Big Brother“ gewonnen und 100.000 Euro Preisgeld geholt. Für den Schauspieler ist es ein Comeback nach schwierigen Monaten: Erst Gefängnis, dann Triumph im TV. Auch ein Österreicher war dabei.

Jimi Blue Ochsenknecht hat es geschafft. Der Schauspieler gewann das Finale von „Promi Big Brother“ und sicherte sich 100.000 Euro Preisgeld. Im entscheidenden Duell setzte er sich gegen Modedesigner Harald Glööckler durch. Der 33-Jährige war erst spät ins Haus eingezogen und musste dadurch nur 14 Tage durchhalten. Trotzdem holte er die meisten Zuschauerstimmen. Für Jimi Blue ist der Sieg ein Befreiungsschlag: Wenige Monate zuvor hatte er noch ganz andere Schlagzeilen gemacht.

Neuanfang nach schwieriger Zeit

Der 33-Jährige war im Sommer 2025 wegen unbezahlter Hotelrechnungen festgenommen und rund drei Wochen in Untersuchungshaft gesessen, bevor er gegen Kaution freikam. Das Verfahren wurde diversionell erledigt, Ochsenknecht musste 18.000 Euro zahlen. Während der Prozessphase hielt er sich laut Anwalt mehrfach bei seiner Schwester in der Steiermark auf. Wir haben berichtet: Jimi Blue Ochsenknecht darf Österreich wieder verlassen. Nach dieser Phase wagte der Schauspieler, der heute in Hamburg lebt, den öffentlichen Neuanfang. „Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist ‚Promi Big Brother‘ für mich kein Problem. Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin“, sagte er vor seinem Einzug.

Technik-Panne…

Im Finale standen neben ihm noch Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold, „K11“-Star Michael Naseband, Influencerin Laura Blond, Designer Harald Glööckler und der österreichische Influencer Erik „Satansbratan“. Satansbraten landete auf Platz fünf. Der Grund? In Österreich konnten Fans ausschließlich über die App abstimmen… SMS- oder Telefonvoting war nicht möglich. Außerdem heißt es, dass die App bei vielen nicht funktioniert habe.