Bei einem Spaziergang entdeckte ein 34-Jähriger eine Gewehr-Panzergranate mitten im Wald.
Bezirk Vöcklabruck/OÖ
21/10/2025
Entminungsdienst

Fund in Timelkam: Spaziergänger entdeckt Kriegsrelikt im Wald

Ein 34-Jähriger machte am Montagabend, dem 20. Oktober, in einem Waldstück bei Timelkam eine brisante Entdeckung: Er fand eine alte Gewehr-Panzergranate aus dem Krieg. Der Entminungsdienst rückte sofort an.

von Leema Mohsenzada-Slaje
Ein Abendspaziergang nahm für einen 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck eine unerwartete Wendung: Gegen 17 Uhr stieß er in einem Waldgebiet im Gemeindegebiet von Timelkam auf ein verdächtiges metallisches Objekt. Beim genaueren Hinsehen erkannte der Mann, dass es sich um eine Gewehr-Panzergranate handeln dürfte, ein gefährliches Überbleibsel aus Kriegszeiten.

Entminungsdienst vor Ort

Der aufmerksame Spaziergänger reagierte richtig und verständigte sofort die Polizei. Beamte sicherten den Fundort und alarmierten ein sprengstoffkundiges Organ, das die Gefährdung einschätzte. Anschließend wurde der Entminungsdienst hinzugezogen, der die Granate fachgerecht sicherstellte und abtransportierte. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Anrainer oder Spaziergänger.

