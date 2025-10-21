Hund gilt bei Flugreisen als Reisegepäck

Ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs sorgt für Aufsehen: Verliert eine Fluggesellschaft ein Tier während des Transports, wird der Fall rechtlich wie verlorenes Gepäck behandelt.

Geht ein Hund während einer Flugreise verloren, gilt er nach EU-Recht als Reisegepäck.

Ausgangspunkt war der Fall einer Frau, die 2019 mit ihrer Hündin von Buenos Aires nach Barcelona fliegen wollte. Weil das Tier zu groß für die Kabine war, sollte es im Frachtraum transportiert werden. Doch noch vor dem Abflug entkam die Hündin aus ihrer Transportbox und blieb seitdem verschwunden.

Klage gegen die Fluglinie

Die Besitzerin forderte daraufhin 5.000 Euro Schadenersatz von der Fluggesellschaft. Diese lehnte ab und verwies auf das Montrealer Übereinkommen, das für verlorenes Reisegepäck nur eine Entschädigung von rund 1.600 bis 1.700 Euro vorsieht. Die Airline argumentierte, dass Tiere beim Transport rechtlich als Gepäck gelten.

EuGH bestätigt Sicht der Airline

Der Europäische Gerichtshof gab der Fluggesellschaft recht. Zwar seien Tiere laut EU-Recht „fühlende Wesen“, doch diese Einstufung betreffe nur den Umgang und die Sorgfaltspflichten während der Beförderung… nicht die Haftungsfragen bei Verlust. Gehe ein Tier verloren, greife die gleiche Regelung wie bei einem Koffer. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn Tierhalter vor dem Flug eine besondere Vereinbarung über den Wert ihres Tieres treffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 08:58 Uhr aktualisiert