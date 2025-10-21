Sexuelle Belästigung: AK Oberösterreich fordert höheren Schadenersatz

Eine Praktikantin wurde während ihres Praktikums massiv sexuell belästigt, der zugesprochene Schadenersatz: nur 1.000 Euro. Für die Arbeiterkammer Oberösterreich ist das ein untragbarer Zustand.

Eine junge Frau, die während ihres Praktikums sexuell belästigt wurde, erhielt für das erlittene Unrecht lediglich 1.000 Euro Schadenersatz. Für die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) ist das viel zu wenig. Die Institution fordert eine deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestschadenersatzes für Opfer sexueller Belästigung.

Massive Übergriffe

Die Praktikantin wurde während ihrer Beschäftigung mehrfach verbal bedrängt, körperlich angegriffen und eingeschüchtert. Als sie sich zur Wehr setzte und das Gespräch mit der Geschäftsführung suchte, reagierte das Unternehmen mit einer fristlosen Beendigung des Praktikums. Zwar erhielt sie später Schadenersatz, doch die AK spricht von einem „Hohn für die Betroffenen“. „Eine Zahlung von 1.000 Euro wird der Schwere dieser Delikte weder gerecht, noch wirkt sie abschreckend genug, um Übergriffe zu verhindern“, betont AK-Präsident Andreas Stangl.

Belästigung bleibt ein alltägliches Problem

Laut aktuellem Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer Oberösterreich ist sexuelle Belästigung nach wie vor weit verbreitet: 23 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen berichten von übergriffigem Verhalten, 13 Prozent gaben an, am Arbeitsplatz bereits sexuell belästigt worden zu sein. Dabei geht es nicht nur um körperliche Übergriffe, sondern auch um Blicke, Anstarren oder unangemessene Kommentare. Stangl warnt: „Viele Betroffene sind nach solchen Erlebnissen schwer traumatisiert. Sie verlieren Vertrauen, Arbeitsplatzsicherheit und oft auch berufliche Chancen.“ Laut Befragung erhalten 46 Prozent der Frauen, die eine Belästigung melden, Unterstützung durch Vorgesetzte. Außerhalb des Betriebs wenden sich die meisten an die Arbeiterkammer, 56 Prozent nennen sie als erste Anlaufstelle. Im Jahr 2024 erkämpfte die AK Oberösterreich rund 141.000 Euro an Nachzahlungen für diskriminierte Mitglieder, im Schnitt etwa 3.800 Euro pro Fall.

Forderung nach klarer Gesetzesänderung

Die AK sieht dringenden Handlungsbedarf auf politischer Ebene. Die gesetzlich festgelegten Summen bei sexueller Belästigung müssten so angepasst werden, dass sie eine echte abschreckende Wirkung entfalten. „Wir brauchen klare Signale – für Gerechtigkeit, Respekt und Sicherheit am Arbeitsplatz“, so Stangl.