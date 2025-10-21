Pensionist (71) betäubt und beraubt – Verdächtiger in Wien geschnappt

Der 71-Jährige hatte den Mann im Mai 2025 über eine Online-Plattform kennengelernt. Danach kam es laut Polizei zu regelmäßigen Treffen – entweder in der Wiener Wohnung des Pensionisten oder in dessen Haus im Raum Klosterneuburg. Beim Treffen am 11. September 2025, gegen 22 Uhr, soll der jüngere Bekannte dem Mann ein Schlafmittel verabreicht haben, um ihn zu betäuben und auszurauben. Nachdem das Opfer das Bewusstsein verloren hatte, durchsuchte der Verdächtige das Haus nach Wertgegenständen. Er stahl einen niedrigen fünfstelligen Betrag aus dem Tresor, Parfum und den Schlüssel zur Wiener Wohnung. Anschließend fuhr er dorthin, brach ein und entwendete Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Polizei ermittelt akribisch

Die Spurensicherung übernahm der Kriminalassistenzdienst Krems, die Ermittlungen führte das Landeskriminalamt Niederösterreich – Bereich Raub gemeinsam mit der Polizei Klosterneuburg. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 29-Jährige ausgeforscht werden. Wie sich herausstellte, steht der Mann im Verdacht, dem Pensionisten bereits am 27. August mehrere Tausend Euro gestohlen und am 1. September Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrags „geliehen“ und anschließend veruntreut zu haben.

Festnahme in Wiener Lokal

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Festnahme an. Am 7. Oktober 2025, gegen 16 Uhr, klickten in einem Lokal im 2. Wiener Bezirk die Handschellen. Beamte der Polizeiinspektion Wien-Leopoldgasse nahmen den 29-jährigen Russen im Auftrag des Landeskriminalamts fest. Bei der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige geständig. Laut Polizei gestand er neben dem Raub auch eine Unterschlagung und ein Betrugsdelikt in Graz, bei dem er sich im Dezember 2023 von einer Bekannten mehrere Tausend Euro geliehen und nicht zurückgezahlt haben soll. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.