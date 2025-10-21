Scotch & Soda: Neue Stores in Linz, Graz und Innsbruck geplant

Die niederländische Lifestyle-Marke wächst weiter. Nach Eröffnungen in Wien und Parndorf will Scotch & Soda bald auch in Linz, Graz und Innsbruck mit neuen Stores durchstarten.

Die Erfolgsgeschichte von Scotch & Soda in Österreich geht weiter: Nach zwei jüngsten Neueröffnungen in Wien und Parndorf kündigt die niederländische Lifestyle-Marke ihre nächsten Schritte an und die führen in die Steiermark, nach Oberösterreich und Tirol. „Die Eröffnungen in Graz, Linz und Innsbruck markieren einen wichtigen Meilenstein für uns“, sagt Christian Leitner, Franchise-Partner und Markenverantwortlicher von Scotch & Soda Österreich. „Wir sehen, dass unsere Marke hier großen Zuspruch erfährt, das positive Feedback unserer Kunden und Partner motiviert uns, unseren Wachstumskurs fortzusetzen.“

Erfolgreicher Start in Wien und Parndorf

Bereits am 2. Oktober hat Scotch & Soda zwei neue Standorte eröffnet, einen Store im Auhof Center Wien sowie ein Outlet im Parndorf Fashion Outlet. Beide Shops präsentieren sich im charakteristischen Vintage-Design der Marke: warme Farben, natürliche Materialien und ein urbaner, kreativer Look, der das Lebensgefühl von Amsterdam widerspiegelt. Nach dem erfolgreichen Start in der Bundeshauptstadt will Scotch & Soda nun in die großen Landeshauptstädte expandieren. In Linz steht die Eröffnung eines Stores bereits kurz bevor, während für Graz und Innsbruck die Planungen fixiert sind.