Listenhund Mawish findet nach zehn Jahren endlich ein Zuhause

Eine Geschichte, die berührt: Der zwölfjährige Listenhund Mawish hat nach über zehn Jahren im Tierheim von Tierschutz Austria endlich ein liebevolles Zuhause gefunden. Möglich wurde das Happy End dank seiner langjährigen Patin Sarah, die ihn über Jahre hinweg begleitet und nun selbst adoptiert hat.

Vom Sorgenfell zum Glückshund

Mawish kam im Alter von zwei Jahren zu Tierschutz Austria. Zehn Jahre lang galt er als schwer vermittelbar – misstrauisch gegenüber Fremden, gesundheitlich angeschlagen und zusätzlich ein sogenannter Listenhund, für den strengere Haltungsauflagen gelten. Seine Chancen standen schlecht. Doch Sarah blieb an seiner Seite. Als ehrenamtliche Patin ging sie regelmäßig mit ihm spazieren, trainierte mit ihm und half ihm, Vertrauen zu fassen. Später wurde sie selbst Teil des Tierpflegeteams und die enge Bindung zu Mawish führte schließlich dazu, dass sie ihm ein Zuhause schenkte. Heute lebt er bei ihr in einer ruhigen, ländlichen Umgebung, genießt Spaziergänge im Grünen und gemütliche Stunden auf dem Sofa.

Eine Patenschaft mit Happy End

„Mawish ist ein Beispiel dafür, was Geduld, Liebe und Training bewirken können“, sagt Julian Dejori, Patenschafts-Sprecher von Tierschutz Austria. „Viele hätten längst aufgegeben, doch Sarah und unsere Tierpfleger:innen und Hundetrainer:innen haben nie den Glauben an ihn verloren. Dass sie ihn nun selbst adoptiert hat, ist eine der schönsten Geschichten, die unser Haus seit Langem erlebt hat.“ Das Patenschaftsprogramm von Tierschutz Austria spielt dabei eine entscheidende Rolle. „Ohne unser Patenschaftsprogramm wäre dieses Happy End nicht möglich gewesen“, betont Dejori. “Patinnen und Paten gehen mit unseren Hunden Gassi, trainieren mit ihnen und finanzieren langfristig die Versorgung jener Tiere, die mehr Zeit oder medizinische Betreuung brauchen. Sie sind damit echte Lebensretter:innen.”

Balou rückt nach

An Mawishs Stelle als Patenhund rückt nun Balou, eine Französische Bulldogge mit gesundheitlichen Problemen, die ebenfalls schwer vermittelbar ist. „Wir unterscheiden zwischen Betreuungspatenschaften und Individuellen Patenschaften. Betreuungspatinnen und -Paten verbringen regelmäßig Zeit mit den Hunden und bereiten sie somit auf die Vermittlung vor. Derzeit haben wir 150 liebevolle Menschen, die mit unseren Hunden Gassi gehen“, erklärt Dejori.

©Tierschutz Austria Jetzt rückt Balou an die Stelle des Patenhundes.