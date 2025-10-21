SPAR gegen VGT: Streit um Schweinehaltung vor Gericht

Im Prozess zwischen SPAR und dem VGT um die Schweinehaltung auf Vollspaltenböden traten neue Zeugen auf. Laut ihnen sei die Stroheinstreu für Schweine sogar nachteilig. Der VGT kritisiert diese Darstellung.

Im laufenden Verfahren zwischen dem Lebensmittelkonzern SPAR und dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) ging es am Montag am Handelsgericht Wien erneut um die umstrittene Frage, ob die Schweinehaltung auf Vollspaltenböden als tierquälerisch bezeichnet werden darf, so in einer aktuellen Aussendung. Der Prozess läuft seit 2022 und gilt als sogenannter SLAPP-Fall.

SPAR-Zeugen verteidigen Vollspaltenboden

Am Verhandlungstag wurden zwei Zeugen der SPAR-Seite einvernommen: Leopold Scharner, zuständig für den Schweinefleisch-Einkauf bei TANN, und Werner Habermann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf. Beide erklärten, dass der Vollspaltenboden keine Nachteile für Schweine habe und eine Stroheinstreu sogar gesundheitliche Probleme verursachen könne, so in der Aussendung vom VGT weiter. So verwiesen die Zeugen auf eine Studie der Schweinebörse, laut der nur jedes 2000. Schwein auf Vollspaltenboden ein entzündetes Gelenk aufweise. Demgegenüber steht eine Dissertation der Tierärztlichen Fakultät der LMU München, die bei Schweinen aus Vollspaltenhaltung in 92 Prozent der Fälle entzündete Gelenke festgestellt haben soll. Nach Angaben der Zeugen sehe SPAR daher keinen Grund, Haltungssysteme mit Stroheinstreu stärker zu fördern, so der VGT.

VGT kritisiert Argumentation

Der VGT, vertreten durch Martin Balluch, zeigte sich über die Aussagen überrascht: „SPAR argumentiert offensichtlich, dass der Vollspaltenboden sogar besser wäre, als die Tierwohlhaltung mit Stroheinstreu und die Biohaltung. Will SPAR ein Gerichtsurteil erreichen, dass es dem VGT verbietet, den Vollspaltenboden als Tierquälerei zu bezeichnen?“ Laut Balluch wolle SPAR damit rechtfertigen, dass der Konzern weiterhin Fleisch aus Vollspaltenhaltung verkaufe. Eine außergerichtliche Einigung gebe es bislang nicht. Der nächste Verhandlungstag ist für den 2. März 2026 angesetzt. Dann sollen noch acht Zeugen des VGT gehört werden.