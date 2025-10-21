Große Trauer um Medien-Pionier Franz Prenner

In seiner Zeit als ATV-Geschäftsführer (2003–2007) führte er den Sender quasi von Null auf eine heimische Größe in der Fernsehlandschaft.

Franz Prenner war über Jahre hinweg prägend für den österreichischen Privatsender ATV. Er gilt als Pionier des Privatfernsehens in Österreich, da er ab 2003 als erster Geschäftsführer eines landesweit terrestrisch empfangbaren Senders Mediengeschichte schrieb und neue Programm- und Meinungsvielfalt ermöglichte. In seiner Zeit als ATV-Geschäftsführer (2003–2007) führte er den Sender quasi von Null auf eine heimische Größe in der Fernsehlandschaft.

„Hat Mediengeschichte geschrieben“

„Franz Prenner war ein Pionier des Privatfernsehens in Österreich und hat Mediengeschichte geschrieben. Und das nicht nur bei ATV, sondern auch bei weiteren Medien, wie bei Mediaprint, ORF-Werbung und dem Cannes Werbefestival. Wir verlieren einen Visionär und leidenschaftlichen Medienmacher“, trauert Thomas Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ergänzt: „Mit Franz Prenner verliert Österreich einen der versiertesten Medienprofis der vergangenen Jahrzehnte. Mit seiner nationalen und internationalen Erfahrung und Marktkenntnis hat er die ORF-Enterprise als Vermarktungstochter aufgebaut und als deren Chef wesentlich zur stabilen Finanzierung des ORF-Leistungsumfangs beigetragen. In Zeiten eines sich rasant verändernden Marktumfelds ist es ihm gelungen, die Werbebudgets in hohem Umfang in den klassischen ORF-Medien zu halten. Der ORF wird Franz Prenner immer in Dankbarkeit verbunden sein. Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.“

Über Franz Prenner

Franz Prenner, geboren 1954, absolvierte Handelsakademie und Wirtschaftsuniversität. Er leitete die ORF-Werbung unter den Generalintendanten Gerhard Zeiler und Gerhard Weis 1995 bis 1999 und war bis 2002 nach der Ausgliederung in die Tochtergesellschaft ORF-Enterprise deren Geschäftsführer. Nach seiner Tätigkeit als Weltgeschäftsführer des „Cannes Lions International Advertising Festivals“ wechselte Prenner Anfang 2003 in den Vorstand des Privat-TV-Senders ATV und war auch Geschäftsführer der Mediaprint. 2010 wurde er wieder zum Geschäftsführer der ORF-Enterprise GmbH & Co KG bestellt, ab 2013 leitete er die ORF-Markt- und -Medienforschung.

