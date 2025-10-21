dm informiert über Nagellack-Rückruf: „Produkt nicht mehr verwenden“

Aktuell informiert dm über einen Produktrückruf für einen Nagellack. Der Grund: Im Artikel wurden nicht deklarierte Farbstoffe nachgewiesen, die in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen.

Der Hersteller der Marke bittet, das Produkt nicht mehr zu verwenden.

dm bittet aktuell alle Kundinnen und Kunden, den NÉONAIL UV Nagellack in der Farbe Whispers of Seashells mit sämtlichen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) in die Verkaufsstellen zurückzubringen. In dem Produkt wurden zwei nicht deklarierte Farbstoffe (CI 45174 und CI 45160) nachgewiesen, die in kosmetischen Mitteln nicht zugelassen sind, heißt es. Deshalb wurde ein Rückruf veranlasst.

Für dieses Produkt gibt es einen Rückruf Nagellack Marke: NÉONAIL UV Nagellack Farbe: Whispers of Seashells Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten: alle

Produkt nicht mehr verwenden: „Gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen“

Der Hersteller der Marke NÉONAIL rät dringend, das Produkt nicht mehr zu verwenden, da gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können. Der Nagellack kann in allen dm Märkten zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 16:27 Uhr aktualisiert