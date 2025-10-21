dm informiert über Nagellack-Rückruf: „Produkt nicht mehr verwenden“
Aktuell informiert dm über einen Produktrückruf für einen Nagellack. Der Grund: Im Artikel wurden nicht deklarierte Farbstoffe nachgewiesen, die in kosmetischen Mitteln nicht enthalten sein dürfen.
dm bittet aktuell alle Kundinnen und Kunden, den NÉONAIL UV Nagellack in der Farbe Whispers of Seashells mit sämtlichen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) in die Verkaufsstellen zurückzubringen. In dem Produkt wurden zwei nicht deklarierte Farbstoffe (CI 45174 und CI 45160) nachgewiesen, die in kosmetischen Mitteln nicht zugelassen sind, heißt es. Deshalb wurde ein Rückruf veranlasst.
Für dieses Produkt gibt es einen Rückruf
Nagellack
Marke: NÉONAIL UV Nagellack
Farbe: Whispers of Seashells
Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten: alle
Produkt nicht mehr verwenden: „Gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen“
Der Hersteller der Marke NÉONAIL rät dringend, das Produkt nicht mehr zu verwenden, da gesundheitliche Risiken nicht ausgeschlossen werden können. Der Nagellack kann in allen dm Märkten zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet“, heißt es abschließend.