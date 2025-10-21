Überraschendes Ö3-Aus für Elke Rock: „Am Freitag höre ich auf“

Elke Rock, langjährige Moderatorin bei Ö3, verlässt den Sender nach über 18 Jahren. Das verkündete sie am Dienstag auf Instagram. Unter Tränen verabschiedete sich die Moderatorin und verriet, wo ihre Reise hingehen soll.

Elke Rock überraschte ihre Fans am Dienstagabend auf Instagram mit einem emotionalen Video. Über 18 Jahre war sie als Moderatorin bei Ö3 tätig, „also literally mein halbes Leben“, scherzt Rock. Doch nun steht ihre letzte Sendung bevor. „Das ist jetzt der 47. Versuch, euch etwas sehr persönliches zu sagen, ohne dabei emotional zu werden oder in Tränen auszubrechen“, verkündet sie in dem Instagram Video. Und dann der Schock für viele Fans: „Am Freitag höre ich auf.“

Elke Rock hört bei Ö3 auf – das sind ihre Zukunftspläne

Rocks letzter Sendetag bei Ö3 wird also der 24. Oktober 2025 sein. Eine Entscheidung, die der Moderatorin nicht leicht fiel, wie sie im Video beschreibt. Doch nun sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. „Das Leben ist ein Hit. Und deshalb gibt’s immer wieder neue, spannende Kapitel im Leben. Und das nächste, spannende Kapitel, das ich aufschlage, ist die Selbstständigkeit“, verrät Rock. Dazu würde sie „beide Hände frei brauchen“.

Emotionaler Abschied

Ganz ohne Tränen schafft es die Moderatorin dann aber doch nicht. Mit den Worten „Danke für dieses Abenteuer. Und jetzt geht’s auf ins nächste. Rock’n’Roll, meine Lieben!“, beendet sie ihr Video. Elke Rock begann ihre Karriere bei Ö3 im Juni 2007 und moderierte unter anderem die Sendungen „Treffpunkt Ö3“, „Ö3 Austria Top 40“ und die „Ö3-Vormittagsshow“. Zudem war sie als Moderatorin bei Veranstaltungen wie dem Donauinselfest und dem Life Ball tätig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 18:02 Uhr aktualisiert