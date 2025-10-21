Skip to content
/ ©pixabay/Engin_Akyurt
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Kaffeebecher von Starbucks.
Starbucks schließt einige Filialen in Österreich
Österreich
21/10/2025
Wirtschaft

Mehrere Standorte: Starbucks schließt diese Filialen in Österreich

Die Kaffeekette Starbucks hat mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. In Österreich sollen nun mehrere Standorte geschlossen werden. Diese Filialen sind betroffen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit

Fans der amerikanischen Kaffeekette Starbucks müssen jetzt ganz stark sein. Das Unternehmen hat angekündigt, mehrere Standorte in Österreich zu schließen. Laut Medienberichten sind Filialen in der Salzburger Altstadt, auf der Linzer Landstraße und in der Innsbrucker Innenstadt betroffen. Grund für den Rückzug seien rückläufige Umläufe, heißt es. Die Entscheidung sei nach einer „umfassenden Überprüfung des Filialportfolios in Österreich“ gefallen. Ob in Zukunft noch weitere Filialen betroffen sein werden, ist noch unklar.

