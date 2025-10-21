Mehrere Standorte: Starbucks schließt diese Filialen in Österreich

Fans der amerikanischen Kaffeekette Starbucks müssen jetzt ganz stark sein. Das Unternehmen hat angekündigt, mehrere Standorte in Österreich zu schließen. Laut Medienberichten sind Filialen in der Salzburger Altstadt, auf der Linzer Landstraße und in der Innsbrucker Innenstadt betroffen. Grund für den Rückzug seien rückläufige Umläufe, heißt es. Die Entscheidung sei nach einer „umfassenden Überprüfung des Filialportfolios in Österreich“ gefallen. Ob in Zukunft noch weitere Filialen betroffen sein werden, ist noch unklar.