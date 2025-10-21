Facebook-Artikel geteilt: Pensionistin muss 6.000 Euro an Strache zahlen

Wegen eines geteilten Facebook-Postings soll eine 68-jährige Frau aus Rechnitz nun 6.000 Euro an Heinz-Christian Strache zahlen. Eine Spendenaktion wurde ins Leben gerufen.

Vor drei Jahren teilte die Burgenländerin Veronika F. einen Beitrag auf Facebook, in dem es um den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ging. Dies sei „ohne jede böse Absicht“ geschehen, wie die Frau auf der Spendenplattform GoFundMe.com mitteilt. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Artikel wohl um Unwahrheiten handelte. Eine Klage folgte. „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, musste ich nun bitterlich erfahren. Trotz aufrichtiger Entschuldigung an Hr. Strache, fiel das harte Urteil vom Gericht! Insgesamt in der Höhe von 6000 Euro“, schreibt die Pensionistin weiter.

Spendenaktion ins Leben gerufen

Das Urteil sei eine finanzielle Katastrophe für die Burgenländerin. „Ich bin mittlerweile seh- und geh- eingeschränkt und meine finanzielle Lage ist als Mindestpensionistin ohnehin schon sehr schwer. Diese hohe Strafe treibt mich finanziell sowie psychisch und physisch in den Abgrund und Ruin“, schildert die 68-Jährige ihre dramatische Situation weiter. Mit dem Gericht sei eine Ratenzahlung von 200 Euro vereinbart worden, wie die Tochter der Betroffenen gegenüber mehreren Medien erklärte. Unterstützung seitens offizieller Stellen soll bisher ausgeblieben sein. Nun wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mittlerweile wurde das Spendenziel von 6.000 sogar übertroffen.

Mehrere Fälle dieser Art

Was als harmloser Klick auf Facebook begann, endete auch für drei Steirerinnen vor dem Strafrichter. Weil sie einen Artikel über Heinz-Christian Strache teilten, standen sie wegen übler Nachrede vor Gericht – 5 Minuten berichtete.