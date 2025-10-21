Tödlicher Unfall im Stubaital: Fußgängerin (85) von Lkw überrollt

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte am Dienstagmittag die Gemeinde Neustift im Stubaital. Eine 85-jährige Fußgängerin kam dabei ums Leben, nachdem sie von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst wurde.

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, ereignete sich in Neustift im Stubaital (Tirol) ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 13.11 Uhr lenkte ein 40-jähriger Österreicher einen sogenannten Pritschenwagen auf der derzeit im Umbau befindlichen Gemeindestraße Uferweg. Der Lenker fuhr rückwärts talauswärts. Da der Lkw in der Fahrerkabine kein Heckfenster hat, setzte der Mann ausschließlich mithilfe der Seitenspiegel zurück. In diesem Moment befand sich auch eine 85-jährige Frau mit ihrem Rollator auf derselben Straße, ebenfalls talauswärts unterwegs.

Fußgängerin vom Lkw erfasst

Die Pensionistin dürfte den herannahenden Lkw nicht wahrgenommen haben. „Der Lkw erfasste die Frau und überrollte sie mit den hinteren Zwillingsrädern“, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit. Der Fahrer bemerkte den Unfall sofort, stoppte und leistete gemeinsam mit mehreren Bauarbeitern Erste Hilfe.

Reanimation ohne Erfolg

Kurz darauf trafen Rettungskräfte ein und begannen mit der Reanimation der 85-Jährigen. Trotz aller Bemühungen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. „Die folgende Reanimation durch die Rettungskräfte verlief erfolglos“, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gerichtliche Obduktion der Verstorbenen sowie eine technische Begutachtung des Fahrzeuges durch einen KFZ-Sachverständigen an. Laut Polizei entstand am Lkw kein Sachschaden.