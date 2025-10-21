Wetter in Österreich: Der Mittwoch bringt Regen

Von Westen her ziehen dichte Wolken auf, stellenweise fällt etwas Regen. In vielen Regionen bleibt es jedoch überwiegend trocken, häufig aber trüb durch Nebel und Hochnebel.

Von Westen her ziehen am Montag stärkere Wolkenfelder über Österreich. Vor allem in Vorarlberg fällt zeitweise Regen, später sind auch in Nordtirol und Oberösterreich einzelne Schauer möglich. In den übrigen Regionen bleibt es tagsüber meist trocken, dennoch sorgen zähe Wolken, Hochnebel und anfangs auch Nebelfelder in vielen Niederungen für trübes Wetter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Die Temperaturen liegen in den Frühstunden zwischen 4 und 11 Grad, tagsüber steigen sie auf 11 bis 19 Grad.