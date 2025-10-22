Rätselhafter Rauch bei Vorarlberger Firma: Feuerwehr rückte aus

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am Dienstagabend bei einem Hohenemser Betrieb. Grund war eine starke Rauchentwicklung.

60 Mitglieder der Feuerwehr Hohenems und der Betriebsfeuerwehr sowie das Rote Kreuz, drei Streifen der Bundespolizei, Techniker der VKW & Gas und der Bürgermeister wurden am Dienstagabend zu einem Betrieb in Hohenems alarmiert. Der Grund: Eine unklare Rauchentwicklung beim unterirdischen Tanklager des Unternehmens.

Technischer Defekt

„Zunächst konnte die Ursache der starken Rauchentwicklung nicht eindeutig festgestellt werden“, heißt es vonseiten der Beamten. Zudem war der betroffene Bereich rund 15 bis 20 Zentimeter hoch mit Flüssigkeit gefüllt. Im Zuge weiterer Abklärungen stellte sich schließlich heraus, dass bei einem der Tanks ein technischer Defekt vorlag. „Durch das Überschreiten der zulässigen Gesamtmenge trat etwa 90 Grad heißes Wasser aus, das in weiterer Folge dichten weißen Wasserdampf verursachte“, so die Polizei weiter.

Flüssigkeit wurde umgepumpt

Glück im Unglück: Die benachbarten Lauge- und Säuretanks blieben unbeschädigt. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde in der Folge in andere Tanks umgepumpt und die Anlage konnte durch das Personal wieder ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch kam es zu keinen Sachschäden.