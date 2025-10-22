Erstickungsgefahr: Großer Produktrückruf für Kinderkleidung

Die Next Germany GmbH informiert aktuell gemeinsam mit Zalando über einen Rückruf von mehreren Kinderbekleidungsartikeln. Kunden werden gebeten, die Produkte nicht weiter zu verwenden.

Die Next Germany GmbH ruft vorsorglich mehrere Modelle der Kinderbekleidung der Marke JoJo Maman Bébé zurück, die über Zalando verkauft wurden. Der Grund: Das Produkt erfüllt nicht die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit. „Es wurde ein Problem damit, wie die Druckknöpfe für die Verschlüsse angebracht wurden, festgestellt. Das könnte dazu führen, dass entweder ein Druckknopfteil zugänglich ist und somit ein Kratzrisiko besteht oder dass sich Druckknöpfe vom Produkt ablösen, was zu einer Erstickungsgefahr führen könnte“, informiert das Unternehmen. Die Artikel wurden von September 2024 bis September 2025 verkauft.

Rückruf: Diese Produkte sind betroffen Produktkategorie: Kinderkleidung Produktname: Regular Fit Sets & Trousers Produktmarke: JoJo Maman Bébé Zalando Artikelnummer: J2623D08P-K11 ; J2623D097-K11 ; J2624D091-M11 ; J2626D01Y-B11 ; J2623B035-I11 ; J2623B035-K11 ; J2623B03V-J11 Typ / Modellnummer: Style-Nummern H16250XX ; H15846XX ; H15199XX ; B22314XX ; B44756XX ; F86344XX ; H65554XX, zusammen mit den entsprechenden Barcode-Informationen – 5054298XXXXXX ; 505578939XXXX

©Zalando Diese Kleidungsstücke sind vom Rückruf betroffen.

Das sollten betroffene Kunden jetzt machen

Kunden, die eines der betroffenen Kleidungsstücke erworben haben, werden gebeten, das Produkt nicht weiter zu verwenden. Die Artikel können kostenlos zurückgesendet werden. Nach Eingang der Rücksendung wird der volle Kaufpreis automatisch erstattet.

Sollte das Produkt bereits weitergegeben oder verschenkt worden sein, bittet das Unternehmen darum, auch die neuen Besitzer über den Rückruf zu informieren. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten steht der Kundenservice von Zalando per E-Mail unter [email protected] oder über die Kundenbetreuungshotline zur Verfügung.