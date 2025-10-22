Große Billa-Neuerung: Darauf können sich Kunden ab sofort freuen

Billa bringt eine neue Eigenmarke in den Verkauf. Unter dem Namen „Omis Schmankerl von BILLA“ sind ab sofort rund 50 neue Produkte in allen BILLA und BILLA PLUS Märkten erhältlich.

Essen wie bei Omi, im Handumdrehen serviert – unter diesem Motto bringt Billa eine neue Eigenmarkt in die Regale. „Omis Schmankerl von BILLA“ bietet Klassiker der traditionellen, österreichischen Küche, die sich als Fertiggerichte schnell zubereiten lassen. Rund 50 Gerichte, die bei dem ein oder anderen bestimmt Kindheitserinnerungen wecken, finden sich ab sofort in den Kühlregalen bei BILLA und BILLA PLUS.

Neue Billa-Eigenmarke: Diese Produkt stehen jetzt im Regal

Das Sortiment umfasst pikante klassische Gerichte wie Kalbsbutterschnitzel mit Erdäpfelpüree, Schweinsbraten mit Serviettenknödel oder Wiener Schnitzel vom Schwein, sowie süße Mehlspeisen wie Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster oder Germknödel. Abgerundet wird das Angebot durch Suppen wie Alt Wiener Suppentopf und Beilagen wie Nockerl oder Schupfnudeln. Alle Gerichte sind ohne Konservierungsstoffe und ohne Geschmacksverstärker zubereitet. Das Fleisch kommt zu 100 % aus Österreich. „Mit unserer neuen Eigenmarke ‚Omis Schmankerl von BILLA‘ möchten wir Kindheitserinnerungen wecken und die Klassiker aus Omas Küche zu den Österreicher:innen nach Hause bringen. Viele dieser Gerichte sind in ihrer Zubereitung sehr aufwendig, doch mit unseren genussvollen Omis Schmankerln gelingen diese auch im Alltag schnell und garantiert“, so Klaudia Atzmüller, Bereichsleitung Eigenmarken Marketing & Strategie bei BILLA.