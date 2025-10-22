Verkauf gestoppt: Supermärkte rufen jetzt DIESES Produkt zurück

Die Rewe Group informiert aktuell über den Rückruf eines Produkts der Marke JA! Natürlich. In einzelnen Packungen können sich "metallische Fremdkörper" befinden, heißt es. Vom Verzehr wird abgeraten. Alle Details liest du hier.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes ruft der Hersteller Scheidbach GmbH JA! NATÜRLICH BIO DINKELBRÖSEL 350G mit MHD 08.2026, Charge L34 zurück, dies teilt die Rewe Group am Mittwochvormittag, 22. Oktober, mit. Grund für den Rückruf ist, dass sich in einzelnen Packungen metallische Fremdkörper befinden können. „Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden“, informiert das Unternehmen. Es wird daher dringend vom Verzehr des betroffenen Produkts mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum/der genannten Charge abgeraten. Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

Dieses Ja! Natürlich Produkt wird zurückgerufen JA! NATÜRLICH BIO DINKELBRÖSEL 350G

Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.2026

Charge L34

©JaNatürlich.at Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen.

Was Konsumenten jetzt tun sollten

Kunden, die das Produkt bereits gekauft haben, können es ab sofort auch ohne Kassenbon in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Hersteller Scheidbach GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Betont wird auch: Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Bei weiteren Fragen können sich Kunden direkt per Mail an [email protected] oder telefonisch unter +43 (0)662451285-130 melden.

