Tauchgang im Attersee endet mit Hubschrauber-Einsatz

Ein Tauchgang eines 68-jährigen Polen endete im Krankenhaus. Er musste mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum Graz geflogen werden.

Ein 68-jähriger Pole unternahm am 21. Oktober 2025 gegen 13.20 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten einen Tauchgang im Attersee. Der Tauchgang an sich verlief ohne Probleme. „Nach dem Auftauchen klagte der 68-Jährige plötzlich über gesundheitliche Probleme. Daraufhin verständigte sein Bekannter die Einsatzkräfte“, berichtet die Polizei. Der 68-jährige Pole wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin III“ ins Universitätsklinikum Graz geflogen.