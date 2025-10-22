Schnee, Regen, Sturm: Kaltfront zieht am Donnerstag über Österreich

Am Donnerstag zieht eine kräftige Kaltfront von West nach Ost über Österreich und bringt stürmischen Wind, starken Regen und in den Bergen den ersten Schnee des Herbstes. Hier findest du eine detaillierte Wetterprognose.

Am Donnerstag kommt wettertechnisch eine gewaltige Abkühlung auf uns zu. Eine Kaltfront bringt stürmischen Wind, kräftige Schauer und auf einigen Passstraßen sogar Schnee nach Österreich. 5 Minuten hat alle Details zur Wetterprognose für dich zusammengefasst.

Wetter in Österreich: Kaltfront bringt Schnee, Regen und Wind

„Am Donnerstag zieht im Laufe des Tages von West nach Ost eine Kaltfront über Österreich, mit stürmischem Wind und kräftigem Regen. Außerdem schneit es auf einigen Passstraßen zum ersten Mal in diesem Herbst“, sagt Simon Hölzl, Meteorologe der GeoSphere Austria, „die Front erreicht am Donnerstag am frühen Nachmittag Vorarlberg und ist im Laufe des Abends Wien und Graz.“

Stürmischer Wind und Gewitter

Mit dem Durchzug der Kaltfront sind in weiten Teilen Österreichs Windböen zwischen 60 und 80 km/h zu erwarten, in exponierten Lagen kann es noch stärker wehen. Auf den Bergen erreicht der West- bis Nordwestwind zeitweise über 100 km/h. Zudem bringt die Kaltfront Regenschauer, lokal auch mit Blitz und Donner, wissen die Experten. Besonders im Süden Österreichs können sich in kurzer Zeit 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter ansammeln. In den Karnischen Alpen und den Karawanken sind sogar noch größere Mengen möglich. 5 Minuten berichtete bereits: Wetterdienste warnen vor heftigen Sturmböen in Kärnten.

„Erster Schnee im Herbst“: Wintereinbruch im Gebirge

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag mit der Kaltfront rasch auf etwa 1600 bis 1400 Meter Seehöhe, in der Nacht auf Freitag dann auf etwa 1000 Meter. „Somit schneit es am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag auf vielen Passstraßen zum ersten Mal in diesem Herbst“, sagt Meteorologe Simon Hölzl von der GeoSphere Austria, „mit Schnee oder Schneematsch muss man am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag zum Beispiel auf den Pässen Timmelsjoch, Kühtaisattel, Hahntennjoch, Arlberg und Gerlos rechnen, eventuell auch im Bereich der Felbertauernportale.“

Ausblick: So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag ist die Kaltfront abgezogen, aber Österreich bleibt in einer kräftigen Westströmung und besonders im Norden und Osten sowie auf vielen Bergen weht noch kräftiger bis stürmischer Wind. Sonne und Wolken wechseln und besonders an der Nordseite der Alpen regnet es zeitweise, Schnee fällt ab 1100 bis 1600 Meter Seehöhe.

Am Wochenende wird es wechselhaft

Am Wochenende ist der Wind überall deutlich schwächer. Das Wetter bleibt aber wechselhaft mit Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 10 und 16 Grad, am Sonntag zwischen 7 und 14 Grad.









Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 11:13 Uhr aktualisiert