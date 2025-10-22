Skip to content
/ ©BKA / Andy Wenzel
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bundeskanzler Christian Stocker.
Bundeskanzler Christian Stocker muss sich einer OP unterziehen.
Österreich
22/10/2025
Rücken-OP

Spitalsaufenthalt: Bundeskanzler Christian Stocker muss operiert werden

Bundeskanzler Christian Stocker wird sich in der kommenden Herbstferienwoche Ende Oktober einem geplanten Routineeingriff aufgrund von Rückenbeschwerden unterziehen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Bundeskanzler Christian Stocker laboriert bereits seit längerem an Rückenbeschwerden. „Auf ärztlichen Rat hin wird er sich deshalb während der Herbstferienwoche Ende Oktober einem geplanten Routine-Eingriff unterziehen“, heißt es am Mittwoch aus dem Büro des Bundeskanzlers. Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen.

Babler und Pröll übernehmen Vertretung

Wie lange Stocker ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Während seiner Abwesenheit wird er im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler oder Staatssekretär Alexander Pröll vertreten. Das Presseteam von Bundeskanzler Christian Stocker wird zu gegebener Zeit über die weiteren Schritte informieren, heißt es abschließend.

