Über 100 Einbrüche in drei Bundesländern verübt: Mann in U-Haft

Ein 42-Jähriger soll über mehrere Monate hinweg in Burgenland, Niederösterreich und Wien zahlreiche Einbrüche und Diebstähle verübt haben. Insgesamt werden ihm über 100 Taten mit einem Schaden von ca. 150.000 Euro zur Last gelegt.

Ein 42-jähriger Mann aus der Slowakei steht im Verdacht, zwischen 4. April und 16. Juli 2025 in den Bezirken Neusiedl/See, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Oberwart, der Stadt Eisenstadt und in den niederösterreichischen Bezirken Bruck/Leitha, Gänserndorf, Horn, Tulln, Krems, Mistelbach und Wr. Neustadt sowie in Wien insgesamt 105 Straftaten gegen fremdes Vermögen begangen zu haben. Dabei kam es zu Einbrüchen in Wohnhäuser, Keller, Geschäfte, Container und Fahrzeuge. In den Bezirken Neusiedl/See gab es 14, in Eisenstadt bzw. Eisenstadt-Umgebung 37, in Mattersburg acht und in Oberwart vier Tatorte. In Niederösterreich wurden insgesamt 41 Tatorte zugeordnet und in Wien einer.

Verdächtiger befindet sich in U-Haft

Der Tatverdächtige wurde nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in Niederösterreich (Bezirk Bruck/Leitha) am 16. Juli 2025 festgenommen und in die JA Korneuburg eingeliefert. Nach Übernahme des Aktes wurde von den Kriminalisten des Bezirks Neusiedl/See die weitere Ermittlungsarbeit übernommen. Der Mann befindet sich derzeit in U-Haft in der JA Eisenstadt.

Finanzielle Probleme durch Drogensucht

Die akribischen kriminalistischen Ermittlungen (Auswertung von Beweismitteln wie Handydaten, Videoüberwachungen und DNA-Spuren) führten nunmehr zur Zuordnung der einzelnen Straftaten. Der Verdächtigte suchte die Tatörtlichkeiten zumeist mit einem Mietfahrzeug aus der Slowakei auf, nach der Tatbegehung fuhr sofort wieder in die Slowakei zurück, verkaufte dort das Diebesgut. Als Motiv gab der 42-Jährige an, finanzielle Probleme aufgrund seiner Drogensucht zu haben. Der Gesamtschaden wird mit ca. 150.000 Euro beziffert, ca. 48.000 Euro davon sind auf den verursachten Sachschaden zurückzuführen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 13:19 Uhr aktualisiert