Schock bei Forsthaus Rampensau: Exit nach nur einer Nacht?

Die neue Folge von Forsthaus Rampensau verspricht spannend und unterhaltsam zu werden. Christian bringt die angespannte Stimmung auf den Punkt: „Ich denke, dass es heute noch krachen wird.“ Sabrina bekommt nach ihrem Partyexzess die erste Quittung, Teampartner Daniel will sich aussprechen: „Das war viel zu viel gestern – du hast so rumgeschrien und so.“ Auch Ex-Fußballprofi Otto Konrad hält wenig vom Verhalten der Reality-Queen und fragt: „Damit du der Gruppe zurückgeben kannst, was du ihnen gestern genommen hast – welche Buße bist du bereit dafür zu tun?“ Die Fronten verhärten sich: Will Otto Sabrina aus dem Forsthaus drängen?

Ein prominenter Obstsalat wird zur Herausforderung

Rettung vor dem drohenden Rauswurf bietet das erste Spiel namens „Ein ausgesprochen prominenter Obstsalat“. Eine Challenge aus einer Mischung aus Ball-Action & Zitate-Raten. Die Kandidaten müssen erkennen, wer Sprüche wie „Na, habt‘s scho‘ Mittag g’essen?“ oder „Zurücktreten bitte“ von sich gegeben hat. Waren es Herbert Prohaska und Chris Lohner – oder doch eine andere prominente Person? Nur die zwei Paare mit den besten Ergebnissen können sich vor dem „Großen Absägen“ schützen.

„Es gibt Leute, die lachen einem ins Gesicht und wählen dich dann“

Doch nicht nur der Tagessieg kann den Verbleib retten, auch gute Allianzen sollten im „Forsthaus“ nicht unterschätzt werden. Linda verfolgt eine klare Strategie: Flirten, was das Zeug hält. Ihrem „Tinderreisen“-Kollegen Patrick macht sie ein verlockendes Angebot: „Wenn ihr auch noch dabei seid, dann sind wir zu viert!“ Wer hat ihr bereits die Unterstützung zugesichert? Otto & Bianca setzt auf ein anderes Erfolgsrezept: „Otto hat die Teams auf seiner Seite, weil er kocht. Das bringt Sympathiepunkte“, erklärt Bianca. Zusätzlich bekommen Otto & Bianca Rückendeckung von der gut vernetzten Vanessa: „Ihr braucht euch keine Sorgen machen.“ Doch in einem Haus voller Reality-Stars ist kein Versprechen in Stein gemeißelt. Sabrina bleibt misstrauisch: „Es gibt Leute, die lachen einem ins Gesicht und wählen dich dann.“ Wer beweist Loyalität, wer spielt mit dem Feuer und wer kommt gerade noch mit einem Schrecken davon? Das erste große Absägen wird es ans Tageslicht bringen. Die neue Folge „Forsthaus Rampensau“ läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.