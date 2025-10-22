In Bach gestürzt: Mann stirbt Tage später im Krankenhaus

Ein 67-jähriger Mann stürzte am 17. Oktober in Baumkirchen in einen Bach und wurde von Einsatzkräften gerettet. Der Mann verstarb jedoch wenige Tage später in der Klinik Innsbruck.

Am 17. Oktober 2025, gegen 19 Uhr, stürzte ein 67-jähriger Österreicher in der Fallbachstraße in Baumkirchen (Tirol) aus derzeit unbekannter Ursache in einen Bach. Kurze Zeit später wurde der Mann von Personen, mit denen er sich zuvor in einem Lokal befunden hatte, im Bachbett liegend aufgefunden. Es wurde umgehend der Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der Polizeistreife befanden sich bereits die Freiwillige Feuerwehr Baumkirchen und die Rettung, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen, durchführten vor Ort.

Mann verstarb im Krankenhaus

Der Mann wurde in kritischem Zustand in die Klinik Innsbruck gebracht, wo er am 21. Oktober 2025 leider verstarb. „Die Erhebungen zum Unfallhergang sind noch im Gange. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten bis dato nicht ermittelt werden“, teilt die Polizei mit.