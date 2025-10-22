Warnung vor falscher Rückerstattung: „Sofort den Anruf beenden“

Achtung! Diese vermeintlichen Kostenrückerstattungs-Anrufe können teuer für dich werden. Aktuell versuchen Betrüger vermehrt, sich als ÖGK-Mitarbeiter auszugeben, um an Daten zu kommen.

Unter dem Vorwand einer „Kostenrückerstattung“ fordern Betrüger Versicherte auf, ihre IBAN- oder BIC-Daten bekannt zu geben, warnt die ÖGK.

Aktuell häufen sich Meldungen über betrügerische Anrufe, bei denen sich Unbekannte als Mitarbeitende der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ausgeben. Unter dem Vorwand einer „Kostenrückerstattung“ fordern sie Versicherte auf, ihre IBAN- oder BIC-Daten bekannt zu geben, informiert die ÖGK am Mittwoch.

Vermeintliche Rückerstattung am Telefon: So gehen die Betrüger vor

Der Wortlaut lautet häufig: „Hallo, hier ÖGK-Kostenrückerstattung. Wir benötigen bitte Ihren IBAN und BIC, damit wir die Anweisung durchführen können.“ Achtung, bei derartigen Anrufen handelt es sich um Betrugsversuche. Denn die ÖGK fordert niemals telefonisch Bank- oder Kreditkartendaten an und verschickt keine Rückerstattungslinks per E-Mail oder SMS. Die Versicherten werden aufgerufen, sich nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen und aufzulegen. Die Österreichische Gesundheitskasse weist zudem darauf hin, dass echte Rückerstattungen ausschließlich über sichere Kanäle erfolgen – und nur nach vorheriger schriftlicher Kommunikation oder digital über die offizielle ÖGK-App Meine ÖGK.

So erkennt man Betrugsmaschen Aufforderung zur Herausgabe sensibler Daten: Es wird gedrängt, IBAN, BIC oder Kreditkartendaten bekannt zu geben.

Druck und Dringlichkeit: Betrüger erzeugen Stress, indem sie angebliche Fristen, Drohungen oder einmalige Gelegenheiten nennen.

Verdächtige E-Mails oder SMS: Diese sind oft unpersönlich, enthalten Rechtschreibfehler oder Links zu nachgemachten Webseiten.

Was Betroffene laut ÖGK tun sollten: Sofort den Anruf beenden.

Keine persönlichen Daten weitergeben. Die ÖGK fragt diese niemals telefonisch ab.

Keine Links in verdächtigen E-Mails oder SMS öffnen.

Den Vorfall schnell der ÖGK oder direkt der Polizei melden.

Falls vermutet wird, dass Daten missbraucht wurden, schnell die Bank kontaktieren.